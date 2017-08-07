Kelkit Çayı’nda rafting heyecanı

Gümüşhane’nin Çimen Dağları’ndan doğan Yeşilırmak’ın bir kolunu oluşturan 320 kilometre uzunluğundaki Kelkit Çayı’nda doğa tutkunları farklı bir heyecan için bir araya geldi. Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’nda rafting yapılacak alanları tespit etmek amacı ile Tokat Doğa ve Ekstrem Sporları Derneği (TODEX ) tarafından Kelkit çayında rafting botu ile araştırma yapıldı. Botla Reşadiye ilçesi girişinden suya inen doğa tutkunları yaklaşık 20 kilometre boyunca suda ilerledi. Suda azgın dalgalarla boğuşan raftingciler büyük heyecan yaşadı. Erzincan Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hamidullah Özel ve Erzincan Üzümlü Spor Kulübü Başkanı Hasan Keleş’in de katıldığı rafting sonrasında açıklamalarda bulunan TODEX Başkanı Mahmut Coşkun, Kelkit Çayı’nı turizme kazandırmak ve burada Rafting alanlarını belirleyerek il dışından gelecek turistlere ve bu sporu yapanlara rota belirlemekte olduklarını ifade ederek,"Kelkit Çayı’nın özellikle bahar dönemlerinde su debisi yükseliyor. Reşadiye ve Niksar ilçeleri arasında 20 kilometrelik alanın rafting yapmak için uygun bir alan. Bu alanları kayıt altına alarak turizme kazandıracağız" diye konuştu.

Erzincan Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hamidullah Özel ise Kelkit çayında rafting yapılabileceği kanaatine vardıklarını söyledi.