Keleş'ten E-5'e nazır proje

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin aileyi konut sahibi yapan şirket, son üç yılda hayata geçirdiği Cornerlife Güneşli, Cornerlife Mimaroba, Güzel Bahçe Büyükçekmece, Capacity ve Floria Life projelerine Keleş Center Airport’u da ekledi. “Keleş İnşaat olarak lüks konut inşatlarının yanı sıra iş merkezleri ve alışveriş merkezleri de yaparak ürün ve üretim yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz” diyen Keleş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, Yeni Akit’e konuştu.

GÜVEN ODAKLI BÜYÜYORUZ

Kalitenin bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen Soner Keleş, “Bu nedenle zamanımızın büyük bir bölümünü, müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörmek, karşılamak ve müşteri sadakatini yükseltmek için harcıyoruz. Bu bağlamda standartlara uygun olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider bir marka olmaktır. Yıllar içinde müşterilerimizde oluşturduğumuz güveni devam ettirmek ve bu tatmini daha da ileriye götürmek adına, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ederek amacımız doğrultusunda istikrarlı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. Keleş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Keleş Center Airport’la ilgili detayları şöyle anlattı: ’’Keleş Center Airport projemizin temellerini geçtiğimiz günlerde attık. 450 milyon lira yatırımla hayata geçirilen proje, 150 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. İstanbul Atatürk Havalimanı ve E-5 otoyoluna sıfır, metro, metrobüs ve alternatif ulaşım seçeneklerinin merkezindeki konumuyla öne çıkan Keleş Center Airport, 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşan 498 residence, 220 ofis, 52 mağazadan oluşuyor. 36 ayda tamamlanması planlanan projede, daire fiyatları 440 bin ile 1 milyon 400 bin lira arasında değişiyor.’’

YÜKSEK KÂR VAADİ

Projenin; ofis, residence ve cadde mağazalarından oluştuğunu söyleyen Soner Keleş, “TEM-Basın Ekspres-Havalimanı hattı ile

E-5-Ataköy-Sefaköy bandının kesiştiği, ‘Altın Aks’ olarak nitelendirilen bölgenin tam kalbinde yükselen Keleş Center Airport, bulunduğu lokasyon itibariyle yüksek kâr vadeden projemizde metrekare birim fiyatı şu anda 8 bin TL + KDV. Ama bitiminde bu değer minimum 11 bin lira seviyesine ulaşacaktır. 60 ay vade sıfır faiz ve 40 ay şirket bünyesinde vade farksız satışlarımız ilgi gördü. Ayrıca sıfır peşinatla 120 ay vadeli satışlarımız da var. Projemizde aileler için bin 700 metrekarelik sosyal tesis, hamam, sauna, fitness salonu gibi sosyal alanları da yer alacak” dedi.