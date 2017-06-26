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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadi'nde mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:24
Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Tatil için ilçeye gelen Adem Dağ (25) ile Erhan Yanar (29) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan gitmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan 2 arkadaş, yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine AKUT ekibi sevk edildi.

AKUT ekibi, kayalıklarda mahsur kalan Dağ ve Yanar'ı halatlar yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:24
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