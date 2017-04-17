Kekilli'den referandum mesajı

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, referandum oylamasının devam ettiği anlarda sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yaptı. "Kardeşlik ve birlik" mesajı veren Kekilli, takipçilerini uyardı. Kendi özel sayfasında herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Murat Kekilli şu ifadeleri kullandı:

"El Hubbu... Arapça da sevgi ve muhabbet anlamında kullanılır.Lütfen bizim sayfamızda kimse kimseyi tercihinden ötürü aşağılayıp ötekileştirmesin. Sizin gibi düşünmeyenlere ve şüphesi bulunanlara saygı gösterin. Allah devletimize ve birliğimize ve kardeşliğimize zeval vermesin. Asıl önemli olan budur."

Duyarlı sanatçı

Toplumsal olaylara karşı her zaman duyarlı olan Kekilli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Mart ayında Hollanda'da yaşadığı saygısızlıklara karşı tepki göstermiş, Almanya ve Hollanda'daki konserlerini iptal ettiğini Twitter hesabı üzerinden açıklamıştı.

Kekilli ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dolarları bozdurun" çağrısına destek vererek Türk lirasıyla ilgili şarkı bestelemişti.

