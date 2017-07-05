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Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı!

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi canını hiçe sayan itfaiyeci uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
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