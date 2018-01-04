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Kediyi boğarak öldüren cani kamerada!

Ümraniye'de bir cani kediyi boğarak öldürdü. Caninin kediyi boğarak öldürme anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:10

Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Kediyi boğduktan sonra bir kenara bırakan cani daha sonra kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:10
  1. kedi
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