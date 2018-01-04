Kediyi boğarak öldüren cani kamerada!

Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Kediyi boğduktan sonra bir kenara bırakan cani daha sonra kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.