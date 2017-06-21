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Kedilerin anavatanı Türkiye çıktı!

Modern evcil kedilerin ve antik dönemden kedi kalıntılarının DNA'larını inceleyen bilim insanları kedilerin kökenine dair daha önce bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkardı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:32
Kedilerin anavatanı Türkiye çıktı!

Bilimsel bir dergide yer alan analizde günümüzdeki kedilerin iki esas genetik soyundan geldiği belirlendi. Uzmanlar Felis silvestris lybica isimli vahşi kedilerin günümüzdeki kedilerin atası olduğunu açıklarken, bu kedilerin Anadolu'dan 10.000 yıl önce dünyaya yayıldığını ifade etti.

Bilim insanları kedilerin başlangıçta "kendi kendilerine evcilleştiğini" söylerken, "Çiftçilerin yanında zaman geçiriyor ve köylerde ufak kemirgenleri yiyorlardı. İnsanlarla ilişkileri iyiydi" yorumunu yaptı. Kedilerin geldiği ikinci kol ise Mısır'dan geliyor. Antik Mısır'da kedi nüfusunun yaygınlaştığını vurgulayan bilim insanları, MÖ 800'de bulunan kalıntıları inceleyerek bu kedilerin Akdeniz'de hızla yaygınlaştığını ve bazı bölgelerde Türk kedileri geride bıraktığını söyledi.

Uzmanlar kedilerin dünyaya Vikingler tarafından yayıldığını söylerken, "Baltık Denizi'nde 7. yüzyılda ölen bir kediyi incelediğimizde genetiğinin Mısır kökenli kedilerle aynı olduğunu fark ettik" dedi.

Genetik incelemeleri tamamlayan uzmanlar günümüzdeki evcil kedilerin ağırlıklı olarak antik Mısır ve Türkiye'den kedilerin genlerini aldığını açıkladı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:32
  1. türkiye
  2. mısır
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