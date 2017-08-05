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Kedi rüzgarda toplanan Türk bayrağını böyle açtı

Kedi rüzgarda toplanan bayrağın açılmasına yardımcı oluyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:35

Bir kedinin rüzgarda toplanan Türk bayrağını açtığı anlar kameraya böyle yansıdı...

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:35
  1. bayrak
  2. Kedi
  3. Türk bayrağı
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