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Kedi, rüzgarda toplanan Türk bayrağını...

Bir kedinin rüzgarda toplanan Türk bayrağını açtığı anlar kameraya böyle yansıdı...

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:35
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:35
  1. Kedi
  2. rüzgarda toplanan bayrak
  • hercai hercai 1 sa önce
    Darbeci vatan hainlerine izlettirilmeli.
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