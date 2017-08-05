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Kedi, rüzgarda toplanan Türk bayrağını...
Bir kedinin rüzgarda toplanan Türk bayrağını açtığı anlar kameraya böyle yansıdı...
05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:35
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:35
Kedi
rüzgarda toplanan bayrak
Ad Soyad
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hercai
1 sa önce
Darbeci vatan hainlerine izlettirilmeli.
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