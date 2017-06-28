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Kedi mahalleyi ayağa kaldırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yavru kedi mahalleyi ayağa kaldırdı

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:49
Kedi mahalleyi ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı’da yabancı plakalı bir aracın altına giren yavru kediyi görenler, Ayvalık itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kediyi çıkarmak için yoğun emek harcadı. Ekipler tam yakalamak üzereyken kedi aracın başka yerine kaçtı. En son araç kriko ile kaldırılarak kedi yakalandı. Kedinin yakalanması vatandaşlar tarafından alkışlandı. Bir süre kucakta bekletilip sakinleştirilen kedi daha sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:49
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık
  3. Ayvalı
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