Kedi kurtarma operasyonu

Yurdun cam kapısının önünde saatlerce bekleyip, miyavlayan kedileri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yurdun önünden geçerken kalabalığı gören ve durumu öğrenen emlakçı İbrahim Alagöz (35), ayakkabılarını çıkararak yangın merdiveninden binaya tırmanıp, açık pencereden içeri girdi. Ardından da kedileri arkadaşı Sait Erdoğdu'ya (45) vererek kurtardı. Açık bırakılan pencereleri de kapatıp, yangın merdiveninden kayarak aşağıya inen Alagöz, "Onlar da bir can. Aç, susuz bekliyorlardı. İnsanlık görevimi yaptım" dedi. Kedilerin kurtarıldığını öğrenen itfaiye ekipleri geri döndü.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:11
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