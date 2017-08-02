Keçiören’deki bir evden 2 kamyon çöp çıktı

YENİ AKİT / ANKARA - Evden iki kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Keçiören Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polis ekiplerince yapılan ortak çalışmada çöp ev olduğu tespiti üzerine harekete geçildi. Dispozofobi olarak da bilinen biriktirme hastalığı nedeni ile çöplerle birlikte yaşayanlar kendi sağlıklarının yanı sıra çevre sağlığını da tehdit ediyor. Yapılan temizlik çalışması ile belirtilen evden 2 kamyon dolusu çöp çıktı. Çöpleri biriktiren Y.Ö.' nün oğlu da temizlik çalışmalarına yardım etti. Çalışmalar esnasında sinir krizi geçiren Y.Ö. hazır bulundurulan sağlık ekipleri ve uzman psikolog tarafından sakinleştirildi. Evlerde biriktirilen çöpe müdahale eden belediye ekipleri, tüm katı atık, evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutuları topladı. Temizlik çalışmalarının sonunda çöp biriktirilen ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

İHBAR GELİNCE HEMEN MÜDAHALE EDİYORUZ



Keçiören Belediyesi’ne gelen bütün şikayet ve ihbarların anında değerlendirildiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Halkımızın sağlığını ve yaşam koşullarını tehdit edecek hiçbir olaya müsaade etmiyoruz ve gelen ihbarlara hemen müdahalede bulunuyoruz.” dedi.