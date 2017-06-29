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Keçiören’de pet şişeler sokak hayvanlarını doyuruyor

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, hem sokak hayvanlarını besleyen hem de pet şişeleri geri dönüşüme kazandıran makineleri ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:42
Keçiören’de pet şişeler sokak hayvanlarını doyuruyor

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün başlattığı "Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını" projesi kapsamında ilçeye yerleştirilen makineler Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. Başkan Ak, hem sıcak havalarda sokak hayvanlarını aç ve susuz kalmaktan koruyan hem de pet şişelerin toplanmasını sağlayan bu makinelerin sayısının artırılması talimatını verdi. İlçe genelinde hızla yayılan bu makineler “atık pet şişe” ile çalışıyor. Doğada çözünmesi 400 yılı bulan ve çevre kirliliğine sebep olan pet şişeleri geri dönüşüme kazandıran makineler, sokak hayvanları için de yemek ve su tedariki yapıyor.

İki hayırlı iş aynı anda yapılıyor

Makineye pet şişe atıldıktan sonra alt kısmında yer alan yemlik ve suluk bölümlerine otomatik olarak bir hayvanı besleyecek miktarda yem ve su iniyor. Yani bir pet şişeyi çöp yerine bu makineye atan vatandaş geri dönüşüm çalışmalarına destek vererek doğayı koruduğu gibi, açlık ve susuzluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesine de yardımcı oluyor.

Hayvan ve çevre dostu bu proje ile Ankara’da yine bir ilke imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. ‘Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını projesi’ iki hayırlı işin aynı anda yapılmasını sağlıyor. Hem sokak hayvanlarını açlık ve susuzluk riskine karşı korumaya alıyor, hem de çevre kirliliğine neden olan pet şişeleri ekonomiye kazandırıyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:42
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