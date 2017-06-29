Keçiören’de gezi heyecanı

2012 yılından itibaren Çanakkale, 2013 yılından beri Konya gezileri düzenleyen Keçiören Belediyesi, 18 bin 494 kişiyi Çanakkale’ye, 5 bin 498 kişiyi de Konya’ya gönderdi. 2017 yılında da 3 bin 300 kişi Çanakkale’yi, bin 600 kişi de Konya’yı görme imkanı yakalamış olacak.

Çanakkale’de şühedaya minnet

5 yıldır düzenlenen gezilerde ziyaretçiler rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliğini, Truva Atını, Tarihe Saygı Anıtını, Seddülbahir’i, müzeleri, Kilitbahir’i gezme imkanı yakalıyorlar. Günü birlik olan gezilerde ise ziyaretçiler, Konya’nın da tarihi yerlerini ziyaret ederek Hz. Mevlana’nın yaşadığı topraklarda manevi dünyalarını zenginleştiriyor.

Çanakkale’ye gitmek için yola çıkan Keçiörenli vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yaptığı böylesine güzel ve anlamlı programların kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Ecdadımızın destan yazdığı ve birçok şehit verdiğimiz Çanakkale’yi görecek olmak bizleri heyecanlandırıyor. Şehitliğe giderek şehitlerimize dua etme fırsatı buluyoruz. Allah Başkanımızdan razı olsun” diyerek görüşünü dile getirdiler.