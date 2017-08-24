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Keçiören'de bir ilk daha

Keçiören Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde Ovacık'ta kurduğu kurban satış alanında, mobil bankacılık hizmeti de unutulmadı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:29
Keçiören'de bir ilk daha

YENİ AKİT / ANKARAKeçiören Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde Ovacık'ta kurduğu kurban satış alanında, mobil bankacılık hizmeti de unutulmadı.

85'i küçükbaş olmak üzere 712 kurban satış çadırının yer aldığı ve etrafı tel örgüyle kapatılan kurban satış alanda açılan mobil banka şubesi vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlara alım ve satım işlemleri, nakit temini, sahte paranın önüne geçilmesi, zamandan tasarruf ve bankacılık işlemlerini hızlandırma konularında kolaylık sağlayan mobil banka, arife gününe kadar hizmet verecek. Türkiye'de bir ilk olan mobil banka aynı zamanda alıcı ve satıcı için paranın emniyetini güvence altına alarak hırsızlık vakalarının da önüne geçiyor. İki gişe bir de güvenlik personeli ile hizmet veren bankaya ilgi büyük...

Kurbanlık satış alanlarında ayrıca ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı,  farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor. Ayrıca Ankara'da bir ilk olarak berber de kurban satış alanında hizmet veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:29
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