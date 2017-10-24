Kebapçıya sert tepki: Senin hala federasyonda ne işin var?

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı.

'BAŞAKŞEHİR'E SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR''

Başakşehir, saygı duyulması gereken bir takım. Gittiği her yerde açık oynuyor. Hangi stada giderse gitsin aynı şablonla kazanmak için oynuyor.

''NEGREDO'YU İYİ Kİ ALMIŞIZ DİYECEKLERDİ''

Beşiktaş, 89'da gol yemesine rağmen son saniyede Negredo ile galibiyeti kaçırdı. Bakın iyi ki Negredo'yu almışız denilecek bir pozisyondu.

''B.ŞEHİR, MONACO'DAN YARARLANDI''

65-70. dakikadan sonra Başakşehir, Beşiktaş'ın Monaco yorgunluğundan faydalanmaya başladı. Hazırlanış olarak da müthiş bir gol attılar.

''BEŞİKTAŞ ÇOK ZOR BİR YIL GEÇİRİYOR''

Beşiktaş, çok zor bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi ve ligi aynı anda idare etmek çok zordur. Ve sakatlıklar canını yakıyor.

''EN ÇOK GÜNEŞ VE AVCI ÜZÜLMÜŞTÜR''

Şampiyonluk yarışı için kapışacak 4 takım Pazar, Pazartesi oynadı. Bu 4 takımın teknik direktörlerinden en üzgün olanı Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'dır. Bu maçın sonucu, Igor Tudor ve Aykut Kocaman'ı çok mutlu etmiştir.

''BABEL'İN ÖNEMİ ÇIKTI ORTAYA''

Babel gibi bir futbolcudan yoksun çıktılar. Bu maç, Babel'in Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

''37 YAŞINDAKİ EMRE'Yİ KUTLAMAK LAZIM''

37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu kutlamak gerekir. Yaşı itibariyle maç seçmesi normaldir. Bazı maçlarda oynamak istemiyor haklı olarak. Kendini iyi saklıyor. Bugün de harika oynadı.

''BAŞAKŞEHİR HARİKA BİR FUTBOL TAKIMI''

Şampiyonluğun adaylarından bir takım, 2 bin taraftara oynuyor. Şahane bir başkan, şahane bir teknik direktör ve şahane bir organizasyon. Ve çok iyi kurulmuş bir takım. Harika bir futbol takımı.

''B.ŞEHİR'İN FUTBOLCULARINI VER, ŞAMPİYON OLUR''

Başakşehir'in futbolcularını 4 büyük takımın formalarını giydir, şampiyonluğun en ciddi adayı olur. Taraftar kitlesi, medya gücü olmayan bir takımdan bahsediyoruz.

''BÖYLE BİR TAKIM HİÇ GELMEDİ''

Türkiye'de sürpriz takımlar hep girmiştir. Sakaryaspor, Gaziantepspor, İstanbulspor gibi takımlar zirve yarışına girmiştir zamanında. Ama hiçbir takım böyle olmamıştır. Olağanüstü bir süreklilik sağladılar. Şahane bir proje takımı. Böyle bir projeyi Almanya'da Leipzig'de görüyorum.

''BAŞAKŞEHİR, LEIPZIG GİBİ''

Leipzig, 10-15 milyon Euro'ya aldığı oyuncuları yakın zamanda 3-4 katına satacaktır. Çok yakından takip ediyorum onları. Onlar tabi daha genç oyunculara yöneliyor.

''BEŞİKTAŞLILAR ÜZÜLMESİN''

Beşiktaş, Türkiye'nin gurur duyduğu bir futbol oynamaktadır Avrupa'da. Beşiktaşlılar bu yenilgiye üzülmesin.

''İLK KEZ TRANSFERDE DÜŞEŞ ATAMADI''

Beşiktaş, 3-4 yıldır ilk kez transferde düşeş atamadı. Bu yılın bir tek oynayan oyuncusu Pepe oldu. Lens, Negredo ve Medel'den hiç verim alamadılar. Bunun üstüne Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve Caner'in hala toparlanamaması eklendi.

''YOĞUN TEMPOYA HAZIR DEĞİL''

Beşiktaş, futbol oynamaya çalışan takımlara karşı daha iyi oynuyor. Monaco, Beşiktaş maçında sadece 1 sarı kart gördü. Monaco maçı fiziği, ciğeri zorluyor. Beşiktaş, yoğun maç temposuna da hazır değil.

''TALISCA'NIN RAKİPLE ALAKASI YOKTU''

Talisca'nın rakiple alakası yoktu bu maç. Şenol Güneş'in yerinde olsam zaman zaman Atiba - Oğuzhan - Tolgay ile başlayabilirim maçlara. Talisca ile başlamak zorunda değilsiniz.

''ŞENOL GÜNEŞ YERİNDE OLSAM...''

Şenol Güneş, ideal kadrosundan taviz veren bir teknik direktör değil ama. Kadrosunu bozmamaya çalışıyor. Ama ben olsam öyle yapardım.

''LEIPZIG MAÇINDA OLDUĞU GİBİ...''

Beşiktaş, öne geçse Leipzig maçında olduğu gibi geri çekilir kontraatak arar. Bu kez kazanması gerektiği için saldırım diyor, rakip bekliyor.

''O POZİSYONA PENALTI DEMEYENİ UZAKLAŞTIRIN''

Hasan Ali'nin pozisyonuna penaltı değil diyen biri varsa, bu kişileri hemen futboldan uzaklaştırmak gerekiyor. Futbolu sabote eden biri, bunları yapabilir. Hasan Ali, poposunun üstüne oturuyor. Galatasaraylı futbolcu da avantajını kaybediyor.

''CÜNEYT ÇAKIR, BÖYLE ÖĞRETTİLER DİYECEKTİR''

Cüneyt Çakır'a sormadım ama sorarsam eğer, gördüm ama bize öyle öğrettiler diyecektir. Kim öğrettiyse bunu rezalet bir uygulama bu. Hasan Ali, çalım yediği için eli düşüyor.

'YARIN CÜNEYT ÇAKIR'I ARAYACAĞIM''

MHK, şu an beni izliyordur. Aman bu yanlıştan dönülsün. Açıkçası Cüneyt Çakır'ı severim. Dün hiç beğenmedim. Bir ricam olacak. Hocam sizi yarın arayacağım. Eğer o penaltıyı vermeme sebebiniz buysa vah futbolun haline. Kim bunları öğretiyorsa o kişiler görevinden alınmalı.

''URAL BEY'İ YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞLER''

Ural Bey, ''Rıdvan Dilmen üstündeki formayı çıkarsın'' demiş. Gomis'in geçen haftaki pozisyonuna penaltı değil demiş diyor. Ben de acaba kafayı mı yedim 2 haftadır programda diye tekrarını izledim ne demişim diye. Arkadaşlardan geçen haftanın programını istedim. Öyle bir şey dememişim bile. Onun kuşları yanlış bilgilendiriyor.

''BU FORMAYI SADECE ALLAH ÇIKARTIR''

Kanallara gidip hedef göstermeyin insanları. Ben Fenerbahçeliyim ve formamı, buraya geldiğimde çıkartıyorum. Bu programdan çıktıktan sonra o formayı Allah'tan başka kimse alamaz üzerimden.

''EĞER BUNU YAPARSA...''

Bir sürü Galatasaraylı dostlarım var. Beni onların üstüne atarsan bilmem. Ural Bey'in hatası, başkasından duyduğu lafları söylemek. Ben bunu çok yaşadım.

"SELAHATTİN BEY İLE GÖRÜŞTÜM...''

Selahattin Bey var ya, Fatih Terim ile olay yaşayan. Geçen gün karşılaştık bir yerde oturduk. Senin hala ne işin var Federasyon'dan dedim. Ben insanların yüzüne karşı söylerim.