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Kebapçıda çıkan yangın paniğe yol açtı

Eskişehir’de bir kebap işletmesinde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında, iş yerinin bir bölümü kül oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
Kebapçıda çıkan yangın paniğe yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolunun 12. kilometresinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın büyük bir bahçe içerisinde kurulu işletmenin, demirden yapılma bir bölümünde meydana geldi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, yemek masaları, buzdolabı ve sandalyeler kül oldu. Öte yandan alandaki ağaçlarda çıkan yangından etkilendi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. Yangın
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