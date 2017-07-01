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'Kebapçı Celal' tutuklandı!

Adana'da ünlü kebapçı C.A., menfaat karşılığı suç örgütlerinin adliye ve emniyetteki işlerini takip edip bilgi aktardığı iddiasıyla tutuklandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:37
'Kebapçı Celal' tutuklandı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ’Kebapçı Celal’ lakaplı C.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri Adana 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:37
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