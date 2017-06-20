Kebapçı Celal ile dalga geçen 10 paylaşım: Gülüyor musun evlat?
Kebapçı Celal sosyal medyayı salladı...20 Haziran 2017 Salı 17:55
İçerde dizisi dün akşam final yaptı. Kebapçı Celal rolündeki Çetin Tekindor’un sahneleri üzerinden mizah yapan sosyal medya kullanıcıları, diziyi izleyen izlemeyen herkesin yüzünü güldürmeyi başardılar.
İşte Kebapçı Celal ve Coşkun ekseninde yapılarak sosyal medyayı kırıp geçiren 10 paylaşım…
19 Haziran 2017
Ünal Aysal dönemi / Dursun Özbek dönemi pic.twitter.com/ACNf0Z0Mix— Kerem (@KeremDemir_) 19 Haziran 2017
slaven bilic dönemi / şenol güneş dönemi pic.twitter.com/M1CXoJ7o1k— Taner Bilge (@tanerbilge) 19 Haziran 2017
Tükendi... pic.twitter.com/6yYScyGXip— Mamba (@mambathewhite) 19 Haziran 2017
Bir gülüşüm var kelebek görse ömrü uzar#içerdefinal#SözümüzBitmedipic.twitter.com/yxA08vsrIE— Şeytanım Coskun (@icerde_coskun) 19 Haziran 2017
Sahura kalkınca ben #içerdefinalpic.twitter.com/TXrhVN1ZG8— çağrı çevik (@cagriesovskii) 19 Haziran 2017
Dünyayı bu adam yönetmeli!!! #icerdefinalpic.twitter.com/pQVDm1oL9x— Ramazan (@ramazanafsin01) 19 Haziran 2017
Dejavuya inanir mısın kebapçı celal #icerdefinalpic.twitter.com/lAux94hZwy— ikbal (@ikbalcick) 19 Haziran 2017
SARP.. BENİM ÖLMEMİ İSTİYOR MUSUN? BENİ KAYBETMEYİ GÖZE ALABİLİYOR MUSUN? BENİ BENİ.. BENİ BENİ... DAVUT'UNU.. #SonKezİcerdeyiz#icerdefinalpic.twitter.com/AfbyvRZg1L— Mert Umut Karadağ (@IcerdeyimMert) 19 Haziran 2017
Bu kalp seni unutmaz #içerdefinal tak tak taka tak pic.twitter.com/QtEDk3W8xm— Herous (@simgekusoglu) 19 Haziran 2017