Kdz. Ereğli TSO’dan Vali Çınar’a ziyaret

Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Zonguldak’a yeni atanan Vali Ahmet Çınar’a ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulunuldu.

Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivici, Mehmet Remzi Alim ve Genel sekreter Gündüz Acar’ın yer aldığı ziyarette Vali Çınar’a ‘Başarılar’ dilendi.

Ziyarette Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Vali Ahmet Çınar’a Zonguldak’a atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Ahmet Çınar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.