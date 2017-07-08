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Kdz. Ereğli Devlet hastanesinde yangın tatbikatı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ve hastane personelinin katılımı ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:21
Kdz. Ereğli Devlet hastanesinde yangın tatbikatı

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Devlet Hastanesi’nde yangın söndürme ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikat öncesinde konferans salonunda Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali ateş tarafından yangın çıktığında yapılması ve alınması gereken önlemler ile yangın söndürme teknikleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye müdürlüğü ekipleri daha sonra, hastane personeline muhtemel bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Yangın söndürme tatbikatı devam ederken itfaiye ekipleri hastane personeliyle bir taraftan da senaryo gereği psikiyatri servisinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen hastaları binadan tahliyesini gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında senaryo gereği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Sivil Savunma Sorumlusu Ercan Özen, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Vildan Türkeli’ne psikiyatri servisinde çıkan yangın, hastaların tahliyesi, itfaiye ve hastane personelinin yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Vildan Türkeli tatbikata katılan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ekibine ve hastane personeline teşekkür etti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:21
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