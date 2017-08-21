KBÜ’den Filistin’e eğitim desteği

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Koçyiğit’in de yer aldığı görüşmede eğitimde iş birliği konuları ele alındı.

Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin halkına olan desteklerine her daim müteşekkir olduklarını belirten Milletvekili Sayyid Abo Musameh, “Verilen tüm bu desteklerin yan ısıra eğitimde de iş birliğini artırmak istiyoruz. Karabük Üniversitesi olarak sizlerin eğitim, kültürel ve iktisadi anlamda desteklerinizi bekliyoruz.” diye konuştu.KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, “Bizim Filistin ile ayrımız gayrımız yok. Biz iki kardeş ülkeyiz. Eğitim noktasında her zaman sizlere kapılarımız açık. Üniversitemiz de eğitim almak isteyen Filistinli öğrenci kardeşlerimize elimizden geldiğince destek vermekten memnuniyet duyarız” dedi.

Eğitimde iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalınan görüşme, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.