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KBÜ’de özel yetenek sınavları başladı

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2017-2018 akademik yılı için Resim ve Müzik bölümlerinde özel yetenek sınavları başladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:19
KBÜ’de özel yetenek sınavları başladı

Fakülte tarafından internet üzerinden 12-18 Haziran tarihlerinde ön başvuruları alınan Resim ve Müzik bölümlerine öğrenci kabulü için özel yetenek sınavları, Küçük Konferans Salonu ve resim atölyelerinde 1. aşama sınavları gerçekleştirildi. 1. Aşama sınavında başarılı olan adayların 2. aşama sınavları ise bugün tamamlanacak.

Özel yetenek sınavlarının ardından kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrenci listeleri Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım bölümüne ait internet adresinden ilan edilecek ve başarılı öğrenciler Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik bölümlerinde okumaya hak kazanacak.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:19
  1. Karabük
  2. Safranbolu
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