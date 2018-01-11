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Kazma kürekle 2 yıl boyunca kazdı...

Orissa eyaletinde bir baba, kasabada okuyan çocukları daha sık köylerine gelebilsin diye 2 yıl boyunca günde 8 saat kazma kürekle 8 kilometre yol inşa etti.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:17
Kazma kürekle 2 yıl boyunca kazdı...

Hintli bir baba, köylerinde okul olmadığı için kasabada okuyan üç oğlunun daha sık evlerini ziyaret edebilmesi için 8 kilometre yol yaptı.

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin bir dağ köyündeki çocuklar, okul olmaması nedeniyle yakındaki kasabada eğitim alıyor.

Kasaba ile köy arasında yol bulunmaması nedeniyle öğrenciler, ailelerini ziyaret etmek için üç saat boyunca dağlık bir bölgeden yürümek zorunda kalıyor.

Bu zorlu yol nedeniyle kasabada okuyan öğrenciler, tatillerde ve hafta sonunda ailelerini ziyaret edemiyor.

Bu duruma bir son vermek isteyen Jalandhar Nayak isimli 45 yaşındaki adam, kasabada okuyan üç çocuğunun izin günlerinde evlerine gelebilsinler diye yol inşa etmeye karar verdi.

Nayak, 2 yıl boyunca günde 8 saat kazma kürekle çalışarak köyünü kasabaya bağlayacak 15 kilometrelik yolun 8 kilometresini tek başına tamamladı.

Nayak'ın yaşadıklarının yerel bir gazetede yayınlanmasının ardından yetkililer, köyü kasabaya bağlayacak olan yolun geri kalanını bitirme sözü verdi.

Yolun geri kalan kısmının hükümet tarafından tamamlanacağı için mutlu olduğunu dile getiren Nayak, "Yol tamamlanınca çocuklarımın daha sık eve geleceğini umuyorum." diye konuştu.

Nayak, ayrıca köylerinde elektrik ve suyun olmadığını ifade ederek, yetkililerden bu konuda da yardımcı olmalarını istedi.

Nayak'ın yol yapımı boyunca hiçbir ağaca zarar vermemesi ise dikkat çekti.

Hint basını Nayak'ı, Hindistan'da "Dağ Adamı" olarak bilinen Dasharath Manjhi'ye benzetiyor.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde dağlık bir köyde yaşayan Dasharath Manjhi'nin eşi, 1960 yılında yaşanan bir kazada yaralanır. Bölgenin dağlık olması ve ulaşım araçlarının yaygın olmaması nedeniyle Manjhi'nin, eşini hastaneye götürmek için 70 kilometrelik yolu yürümesi gerekir. Yakındaki kasaba ile köy arasında kestirme yol olmaması nedeniyle hastaneye götürülemeyen Manjhi'nin eşi hayatını kaybeder.

Benzer olaylar yaşanmaması için köyü ile yakındaki kasaba arasındaki mesafeyi kısaltmaya karar veren Manjhi, 1960'de yolun yapımına başlar. Manjhi'nin 22 yılda tamamladığı 110 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki yol, köy ile kasaba arasındaki ulaşımı kısaltarak kolaylaştırmıştı.

Hindistan'ın Ferhat'ı olarak bilinen Manjhi, 2007 yılında hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 17:17
  1. Manjhi
  2. Hindistan
  3. Kasaba
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