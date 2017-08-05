Kazım Türker: Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olacağız

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmak istiyoruz” dedi.

Konsorsiyum, Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbinlerini üretecek. 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde yerli rüzgar türbini üretilecek. 1.1 milyon evin elektrik ihtiyacı rüzgar enerjisiyle karşılanacak.

Yenilenebilir enerjide Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Heyecanla beklenen 1 milyar dolarlık Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştirildi. 1.1 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacak projenin ihalesini Türkerler Holding, Siemens, Kalyon konsorsiyumu kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda açık eksiltme yöntemiyle yapılan ihalede dünya rüzgâr enerjisi piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduran 8 dev yarıştı. Kilovatsaat başı tavan fiyatı 7 dolar/centten başlayan ihale 3,48 dolar/cent olarak sonuçlandı. Kazım Türker yaptığı ilk açıklamada bu rakama rüzgar enerjisini çok iyi bilen ekiplerimiz sayesinde düştüklerinin altını çizdi.

“Türkerler Holding olarak gururluyuz”

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye’yi enerjide, çok daha güçlü, yeni bir boyuta taşıyacak projeyi hayata geçirme fırsatını kazanmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Kazım Türker, “Türkerler Holding olarak Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmak istiyoruz. Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Bu projenin birçok yönüyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Türker şöyle konuştu: “Türkiye’de ilk defa yerli türbin üretimi yapacağız. Öte yandan Türkerler Holding olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine tüm Türkiye’de bu yıl gerçekleştireceğimiz yeni istihdamlarla öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Buna ek olarak bugün sonuçlanan 1 milyar dolarlık bu ihalede Türk ekonomisine duyulan güveni de görmüş olduk. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi olacaktır.”

Kazım Türker şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’nin her zamankinden daha hızlı koşmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı için bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu vizyonla, faaliyetlerimizi çok daha cesur adımlarla, daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız.”

TÜRKERLER HOLDİNG

Türkiye’nin refahı ve kalkınması için yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Türkerler Holding’in halen devam eden projelerinin toplam yatırım miktarı 5 milyar doları aştı. 3 yılda ulaşılması hedeflenen yatırım miktarı yaklaşık 8 milyar dolar. Türkerler Holding, gayrimenkul geliştirme, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, doğal gaz dağıtımı ve ticareti, elektrik dağıtımı ve ticareti, kamu özel ortaklığı sağlık entegre tesis projeleri gibi Türkiye’nin en iddialı projelerine imza attı.

1 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanan Türkerler, Siemens, Kalyon konsorsiyumu, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Konsorsiyum 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde yerli rüzgar türbini üretilecek.

Konsorsiyum, kanat, Jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80’i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

Projenin uygulanacağı 5 bölge şöyle;

Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya – Eskişehir

İlk defa teknoloji üretimi

YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak. Yerli RES’lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgarda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Fabrika ile RES’lerin kurulumu ve işletilmesi, AR-GE faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA’sı yaklaşık 3 bin 750 kişilik bir istihdam sağlayacak. Yarışmayı kazanacak firma 5 bölgeden her birinde en az 50 MW’lık bir rüzgar gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW’lık bir kurulu gücü hizmete alacak.