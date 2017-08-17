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Kazım Karabekir çok amaçlı salon açılışa hazırlanıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi, Selahaddin Eyyubi parkı içerisinde yapılan çok amaçlı salon inşaat çalışmaları tamamlandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
Kazım Karabekir çok amaçlı salon açılışa hazırlanıyor

Şehzadeler Belediyesinin Kazım Karabekir Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Parkı içerisinde yapımına başladığı Kazım Karabekir Mahallesi çok amaçlı salonda inşaat çalışmaları tamamlandı. Çok amaçlı salonun 220 metrekarelik bir alana yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay içeresinde yapımına başlamış olduğumuz Kazım Karabekir Mahallesi çok amaçlı salon inşaatı çalışmamız tamamlandı. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çevre düzenlemesi çalışması başlattılar. Yapılacak olan çevre düzenleme çalışmalarının ardından, Kazım Karabekir Mahallesi çok amaçlı salonumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. 220 metrekare alana sahip olacak olan çok amaçlı salonumuz da mahalle sakinlerimiz hem taziyelerini burada yapabilecekler hem de etkinliklerini, mevlitlerini, bu salonda yapabilecekler. Kazım Karabekir Mahallesi çok amaçlı salonumuzda ki tüm çalışmaları kısa bir süre içeresinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
  1. Faruk Çelik
  2. Selahaddin Eyyubi
  3. Kazım Karabekir
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