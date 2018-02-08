Kazdıkça çıktı! PKK'ya ağır darbe

Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro'da yürütülen operasyonlarda kırsal alanda yere gömülmüş ve mağaralara gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri 41.845.000 TL olan 2362,90 kg toz ve 640,05 kg kubar olmak üzere toplam 3 ton 2,95 kg esrar ele geçirildi. Uzmanlara göre bu miktar bir günde 644 bin kişinin kullanabileceği miktarı karşılıyor