Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazdıkça çıktı! PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 41 milyon 845 bin lira olan 3 tona yakın esrar yakaladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:48
Kazdıkça çıktı! PKK'ya ağır darbe

Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro'da yürütülen operasyonlarda kırsal alanda yere gömülmüş ve mağaralara gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri 41.845.000 TL olan 2362,90 kg toz ve 640,05 kg kubar olmak üzere toplam 3 ton 2,95 kg esrar ele geçirildi. Uzmanlara göre bu miktar bir günde 644 bin kişinin kullanabileceği miktarı karşılıyor

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    1. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    2. Altının gramı güne nasıl başladı?
    3. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
    4. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
    5. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
    6. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
    7. Terim'den oyuncularına uyarı
    8. Altay Tankı için tarihi gün
    9. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    10. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
    11. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
    12. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
    13. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
    14. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
    15. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
    16. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
    17. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
    18. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
    19. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
    20. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar