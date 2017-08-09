Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazdağları'nda 4 ayrı noktada orman yangını çıktı!

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, Kazdağları'nın en önemli bölgelerinden biri olan Şahinderesi Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı. 30 Haziran'da yine Kazdağları'nda çıkan ve kundaklama olarak kayıtlara geçen yangında olduğu gibi, bu sefer de yangın 4 ayrı noktadan başladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:23
Kazdağları'nda 4 ayrı noktada orman yangını çıktı!

Kazdağları'nın en önemli bölgeleri arasında bulunan Şahinderesi Kanyonu yakınlarında, orman yangını çıktı. Altınoluk Mahallesi'nin yukarı kısımlarında bulunan Şahinderesi Kanyonu bölgesindeki yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilmeye başlandı. 4 ayrı noktada aynı anda çıkan ve kundaklama şüphesi bulunan yangını söndürmek için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu Mevkii'nde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbarın ardından hemen harekete geçildi ve ilk müdahaleyi 6 dakika içinde helikopterle yaptık. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Çok büyük alanda etkili değil, ancak 4 ayrı noktada olması ve rüzgar işi zorlaştırıyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" dedi.

Kazdağları'nın Edremit sınırındaki Avcılar Köyü'nün üst kısmında yer alan bölgede de 30 Haziran da kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede 4 ayrı noktada yangın çıkmıştı. O yangın da kayıtlara kundaklama olarak geçmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:23
  1. kazdağları
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. kzadağları
  4. yangın
  5. Edremit
  6. Balıkesir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    1. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    2. FETÖ'nün yüzbinlerce doları bakın..
    3. İran'da kadın devrimi! 3 kadın bakan..
    4. Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal..
    5. Müftü nikahına destek verdi diye..
    6. Katar'dan flaş hamle! Tam 80 ülke...
    7. Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na..
    8. Dortmund resmen açıkladı!
    9. Amerikan ordusundan ayrılıp PKK'ya..
    10. Allah şeriat ile idare olunmayı..
    11. HDP'den tarihi itiraf!
    12. O hastalar için yeni ilaç Türkiye’den..
    13. İdmana çıkmadı, Beşiktaş'a transfer..
    14. 'Emrederse asker gibi savaşmaya hazırım'
    15. Pınar Karşıyaka'dan transfer adımı!
    16. Yahudileri çıldırtan karar
    17. Katar'dan 80 ülkeye müjdeli haber!
    18. Kazdağları'nda 4 ayrı noktada orman..
    19. Dev hastaneler zincirine bir şok daha!
    20. Kendinden büyük balığı yutarken..
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!