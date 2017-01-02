Kazaya giden ambulans devrildi

Mehmet Ceylan yönetimindeki 63 M 3130 plakalı ambulans, Bozova ilçesinin Yaylak Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp, aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada, ambulans şoförü Ceylan'ın yanı sıra sağlık görevlileri Abdurrahman Yandırıcı ile Akif Dalkılıç yaralandı.
Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan bir kişinin yaralandığı diğer kaza için kent merkezinden başka bir ambulans sevk edildi.