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Kazancının yarısını kedilere harcıyor

Adana’da sattığı temizlik malzemelerinden günlük 20 lira kar ettiğini söyleyen 71 yaşındaki seyyar satıcı, kazancının yarısıyla her gün kedileri besliyor.

01 Ağustos 2017 Salı 10:55
Kazancının yarısını kedilere harcıyor

Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar tezgahında fırça, çöp kovası, paspas, süpürge gibi temizlik malzemeleri satan 71 yaşındaki Yusuf Yılmaz, evine aldığı bir yavru kedinin ardından daha çok kedi beslemeye başladı.

Yaşlı adam bir dönem evindeki kedileri sokağa atmayı düşündüyse de yavrulara kıyamadığından evdeki kedi sayısını 15’e çıkartarak adeta kedi bağımlısı oldu. Yusuf Yılmaz, satıcılık yaptığı mahalledeki kedileri de her gün tavuk boynu ve ciğerle beslemeye koyuldu. Durum öyle bir hal aldı ki, satıcı hayvanları beslemek için dükkanda alışveriş yaparken, kediler dükkanın dışında adeta sıraya girdi.

Sattığı ürünlerden günlük kazandığı 50 liranın 20 lirasının kar olduğunu kaydeden yaşlı adam, bu rakamın 10 lirasıyla da kedilere yiyecek aldığını belirterek, komşulardan gelen eleştirilerden yakındı.

“İnsan kenara bir su koyar şu sıcakta”

Sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Yusuf Yılmaz, şunları söyledi:

“Hayvanları besliyorum diye koku oluyormuş şeklinde tepkiler veriyor insanlar. İnsan kenara bir su koyar şu sıcakta. Buralara atma diyorlar, ’öldürürüm’ diyor, ’keserim’ diyor. Hayvanlara ellerinden geliyorlarsa yiyecek bir şeyler atsınlar. Ondan sonra diyorlar ki ’hayvan bize zarar verdi, hırsızlık yaptı.’ Verir haliyle. İnsanlar da aç, ne yapıyorlar? Mecbur saldırıyorlar, onu bunu öldürüyorlar.”

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:55
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. Kazancı
  4. Yusuf Yılmaz
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