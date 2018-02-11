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Kazanca, patent ve marka dopingi

Patentli ve markalı ürünlerine olan ilginin artması, şirketlerin patent ve marka başvurularına da yansıdı. Bu ürünleri satışa sunan firmalar, gelirlerini yüzde 15 ila 20 oranında artırıyor.

11 Şubat 2018 Pazar 09:43
Kazanca, patent ve marka dopingi

Tüketicilerin önemli bir bölümü patentli ve markalı ürünleri tercih ediyor. Bu tercihi firmaların da gördüğünü belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Patent ve marka başvuruları artıyor, talepler gelip duruyor” dedi.

Yamankaradeniz, 2017’de patent, tasarım ve marka müracaatlarının 2016’ya göre yüzde 20 oranında arttığını dile getirerek, firmaların patentleşmenin, markalaşmanın önemini anlayarak büyüme hedefi belirlediğini kaydetti. 2017’de 120 bin marka başvurusu yapıldığını dile getiren Yamankaradeniz, “Bu alanda dev ülkelerin önündeyiz. Avrupa’da bir numarayız. Dünyada da ilk üçteyiz” açıklamalarında bulundu.

2023 HEDEFİ YAKALANACAK

2018’e iyi bir başlangıç yapıldğını söyleyen Yamankaradeniz şu tespitlerde bulundu: “Aylar içinde buluş ve patent ile ilgili olumlu haberler alacağız. 17 bin olan patent adedimiz yüzde 30 veya 40 oranında artacak. 2023 hedefi 50 bin patent. Bu hedef yakalanacak. Firmalar yeni birimleri ile Ar-Ge ürünlerine odaklanıyor, yatırımları ile yenilikçiliğe yöneliyor. Bu adımlarla ürünlere talep yağıyor, firmaların gelirleri yüzde 15 ila 20 oranında büyüyor, doğal olarak kârları katlanıyor.” Patent başvurularında birinci 3 bin 96 ile İstanbul olurken, bu ilimizi 738 ile Ankara, 494 ile Bursa, 281 ile İzmir, 233 ile Kocaeli, 184 ile Gaziantep takip ediyor.

BULUŞLARIN PATENTİ ALINMALI

“Mutlaka ve mutlaka buluşların patenti alınmalı’’ diyen Yamankaradeniz, “Patentli buluş korunabilir, elde bulundurulabilir, kiralanabilir” uyarısında bulundu.

SIRA SANAYİCİDE

Marka ve patent teşvikleri konusunda yatırımcılara bugüne kadar önemli imkânlar sunuldu. Patent alan firmalar kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Uzmanlar artık sanayicilerin de patent alımı için harekete geçmesi gerektiğini, bu konuda devletin yardımlarının devam ettiği uyarısında bulunuyor.

YILLARA GÖRE PATENT BAŞVURUSU


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:43
  1. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz

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