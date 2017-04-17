Kazanan Türkiye

HABER MERKEZİ - Başbakan Binali Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre “Evet” oylarının önde çıkmasının ardından AK Parti Genel Merkezi’de zafer konuşması yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun; kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Aziz vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni öngören halkoylaması gayrıresmi sonuçara göre evetle neticelenmiştir. Cenab-ı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum teşekkür ediyorum. Halkoylamasının güvenliğini sağlayan tüm güvenlik teşkilatımıza ve tüm kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum.

GENÇLERİ KUTLUYORUM

Bugün ilk kez bu halkoylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim.

TAYYİP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Yurt dışında yaşayanm ve Türkiye’nin demokrasisine sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür ve bir selam kurucu genel başkanımız, liderimiz, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle, saygıyla tüm teşkilatım adına selamlıyorum. Demokratik tercihin ortaya .çıkması için hepimiz çok çalıştık çok gayret ettik. Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin tüm teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte dieğr partilere de yaptıkları olkumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEDİ

Son sözü millet söyledi, evet dedi noktayı koydu. Halkımız seçimini yapmış cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke bu millet artık hiçbir vesayete, harici vesayete, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, Türkiye’ye düşmnlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı sandıkta vermiştir.

MÜCADELEMİZ DAHA DA ŞİDDETLENECEK

Yine bu süre içerisinde Türkiye’ye müdahil olmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye’nin dediği oldu. Onların dediği değil, milletin dediği oldu. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek ve Türkiye’yi terörden arındırılmış, birliği beraberliği, kardeşliği sağlamlaştırılmış örnek ülkeler arasına inşallah birlikte sokacağız.”