Kazaların en çok olduğu yol havadan görüntülendi!

Riva yolunda bisikletçiler için yapılan ve son zamanlarda birçok kazanın yaşanmasına sebep olan bisiklet yolu kaldırılıyor. Vatandaşların isyanı üzerine kaldırma çalışmalarının başlatıldığı bisiklet yolu drone ile havadan görüntülendi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Beykoz'dan Riva yoluna gidişte bisikletçiler için yapılan ve son zamanlarda bir çok kazanın yaşanmasına sebep olan bisiklet yolu kaldırılıyor. Vatandaşların isyanı üzerine kaldırma çalışmalarının başladığı bisiklet yolu drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde araç sürücülerinin kaldırılmakta olan yolun bir kısmında bulunan çizgileri dikkate almadıkları ve bisiklet yolunun üzerinden hızla geçtikleri görülüyor. Bu duruma alışkın olduğu görülen bir bisiklet sürücüsü ise onlar için yapılmış olan bisiklet yolunu değil de araç yolunu kullanıyor.

YOL ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLERİN ÜZERİNE ASFALT DÖKÜLDÜ

Yapılan bisiklet yolunun ardından kural ihlallerinin artması ve trafik kazalarının meydana gelmesi bölge sakinlerinin isyan etmesine sebep oldu. Vatandaşların isyanı üzerine bisiklet yolundan önce reflektörler ve tabelalar kaldırıldı sonra ise yol üzerindeki çizgilerin üzerine asfalt dökme çalışması yapıldı. Baştan aşağı asfalt dökülerek yenilenen yolun yarısından fazlası bitmiş durumda.

''Bu yol bisiklet yolu için hiç uygun değil''

Bisiklet yolunun bölge için uygun olmadığını belirten Hasan Suiçmez, ''Bu yol olmadan önce herkes burada yürüyüş yapabiliyordu, artık böyle bir durum yok. Kazalar arttı, burada bisiklet yolu olmaz, biz vatandaş olarak şikayetçiyiz. Buradan çok nadir bisiklet geçiyor, bu yolun o yüzden tahsis edilmesinin bir anlamı yok.

Bisikletler için ayrı bir yol yapılmalı, burası hiç uygun değil'' ifadelerini kullandı.

''Bu bisiklet yolu güvenlik açısından yetersizdi''

Yol güzergahı üzerinde sık sık bisiklet sürüş antremanı yaptığını ifade eden Cem Anamurluoğlu ise, ''Bu yol ideal bir bisiklet yolu olmaya her şeyiyle uygun değil. Bazı handikaplar var ve güvenlik açısından yetersiz. Belki devam etse şoförler alışırdı ama ben eskisi gibi bize bir metrelik emniyet şeridi ayrılmasını daha güvenli buluyorum'' dedi.Öte yandan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un eşi de aynı yolda kızıyla aracıyla seyir halindeyken kaza geçirmiş ve ölümden dönmüştü.