Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazalara dikkat çekmek için yolu kapattılar

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yenifoça’da, kavşakta sürekli kaza yaşanması ve önlem alınmaması vatandaşların tepkisini çekerken, vatandaşlar kavşağı trafiğe kapatarak kazalara dikkat çekti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:38
Kazalara dikkat çekmek için yolu kapattılar

Foça ilçesinde bağlı Yeni Foça girişindeki kavşakta, sürekli ölümlü kazaların yaşanması vatandaşları isyan ettirdi. Bir araya gelen vatandaşlarda, kavşağı trafiğe kapatarak durumu protesto etti. Yetkililerin kavşakta önlem almasını isteyen vatandaşlar, sürekli olarak kavşakta ölüm kazaların yaşandığını bildirdi. Yapılan basın açıklaması ve yol kapatma eylemi sırasında da polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Ölümle köşe kapmaca oynanmaktadır"

Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü Bahri Çivril, yetkililere önlem için çağrı yaparak, "Bu şirin tatil beldemizin ne ana girişlerinde, ne yan yol çıkışlarında, ne de en yoğun trafiğin yaşandığı bulunduğumuz bu kavşakta araç ve yaya trafiğini düzenleyecek herhangi bir düzenleme yoktur. Kavşağın üç köşesinde üç marketin bulunması, üstüne üstlük banka ATM’lerinin buraya yerleştirilmesi burayı tam bir karmaşa kavşağına dönüştürmüştür.  Ne yayalar, ne de sürücüler ne yapacağını bilememekte ve büyük tehlike altında, can havliyle buradan geçiş yapmaktadırlar. Kelimenin tam anlamıyla burada ölümle köşe kapmaca oynanmaktadır. Hasarlı kazaların olmadığı bir gün neredeyse yok gibidir. Ne acıdır ki, son altı ay içerisinde birisi bu kavşakta olmak üzere iki insanımız bu korkunç karmaşaya kurban gitmişlerdir. Ölenlerden biri 6 çocuklu bir annemiz, diğeri  geçen hafta kaybettiğimiz 18 yaşında bir gencimizdir. Yenifoça’daki yol ve kavşaklarda bugüne kadar başka ölümlü kazalarda çok yaşanmıştır" dedi.

Vatandaşlar, yarım saatlik yol kapatma eylemin ardından dağılarak yolu da trafiğe açtı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:38
  1. İzmir
  2. Foça
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!