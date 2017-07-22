Kazalara dikkat çekmek için yolu kapattılar

Foça ilçesinde bağlı Yeni Foça girişindeki kavşakta, sürekli ölümlü kazaların yaşanması vatandaşları isyan ettirdi. Bir araya gelen vatandaşlarda, kavşağı trafiğe kapatarak durumu protesto etti. Yetkililerin kavşakta önlem almasını isteyen vatandaşlar, sürekli olarak kavşakta ölüm kazaların yaşandığını bildirdi. Yapılan basın açıklaması ve yol kapatma eylemi sırasında da polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Ölümle köşe kapmaca oynanmaktadır"

Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü Bahri Çivril, yetkililere önlem için çağrı yaparak, "Bu şirin tatil beldemizin ne ana girişlerinde, ne yan yol çıkışlarında, ne de en yoğun trafiğin yaşandığı bulunduğumuz bu kavşakta araç ve yaya trafiğini düzenleyecek herhangi bir düzenleme yoktur. Kavşağın üç köşesinde üç marketin bulunması, üstüne üstlük banka ATM’lerinin buraya yerleştirilmesi burayı tam bir karmaşa kavşağına dönüştürmüştür. Ne yayalar, ne de sürücüler ne yapacağını bilememekte ve büyük tehlike altında, can havliyle buradan geçiş yapmaktadırlar. Kelimenin tam anlamıyla burada ölümle köşe kapmaca oynanmaktadır. Hasarlı kazaların olmadığı bir gün neredeyse yok gibidir. Ne acıdır ki, son altı ay içerisinde birisi bu kavşakta olmak üzere iki insanımız bu korkunç karmaşaya kurban gitmişlerdir. Ölenlerden biri 6 çocuklu bir annemiz, diğeri geçen hafta kaybettiğimiz 18 yaşında bir gencimizdir. Yenifoça’daki yol ve kavşaklarda bugüne kadar başka ölümlü kazalarda çok yaşanmıştır" dedi.

Vatandaşlar, yarım saatlik yol kapatma eylemin ardından dağılarak yolu da trafiğe açtı.