Kazakistan'dan Suriye’ye yardım eli

Kazakistan, Suriye’ye 500 ton insani yardım gönderdi

Kazakistan'dan Suriye’ye yardım eli
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:09
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Kazakistan, Suriye’ye gıda malzemelerinden oluşan 500 ton insani yardımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kazakistan’ın Ürdün Büyükelçisi Azamat Berdıbay'ın Suriye’nin Tartus Limanı'na ulaşan yardımı yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Un, sığır eti konservesi, makarna ve çay gibi gıda malzemelerinden oluşan yardım, Suriye'ye Rus gemileriyle ulaştırıldı.

Büyükelçi Berdıbay, teslimin ardından Suriye heyetiyle yaptığı görüşmede uluslararası toplumun çabalarına rağmen Suriye’deki dramın devam ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev, Suriye’ye gıda malzemelerinden oluşan insani yardım gönderme kararı aldı.” dedi.

Berdibay, Kazakistan’ın diyalog ve uzlaşma yoluyla savaşın durdurulması ve Suriye’nin siyasi geleceğinin belirlenmesine için harcanan çabaları desteklediğini belirtti.

 
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emin

500 bin insanın can verdiği bir ülkeye 500 ton yardım göndermeye insan olsalar utanırlar. Kazakistan ve Özbekistan iki nasipsiz ülke. Bizim medyada henüz haber yapılmadı ancak İsrail'le vizeleri kaldırma için anlaşmaya varmak üzere oldukları uluslararası basında yer aldı. Bir ülke israille dost olabilme karakterine sahipse, bitmiştir o. İsmi kökeni ne olursa olsun.

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