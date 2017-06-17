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Kazakistan'dan skandal yasak!

Kazakistan'da kamusal alanda başörtüsü ve çarşafın yasaklanmasını, çocukların dini faaliyetlere katılımını engellemeyi ve ateistlerin haklarının korunmasını öngören bir yasa taslağı hazırlanıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:45
Kazakistan'dan skandal yasak!

Kazakistan’da yetkililer, kadınların kamu alanlarında başörtüsü ve çarşaf giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Kazakistan Din İşleri Bakanlığı yetkilileri Sputnik Kazakistan’a demeçlerinde, kamu alanlarında başörtüsü ve çarşaf giyilmesinin yasaklanmasını, reşit olmayanların dini faaliyetlere çekilmesinin önlenmesini ve ateistlerin haklarının korunmasını içeren bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Din İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev, söz konusu yasanın ülkenin geleceğinin güvenliği için gerekli olduğunu savundu. Ermekbayev’e göre, bu yasa insanların radikal dini hareketlerden uzak durmasına yardımcı olacak.

Daha önce Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in, kadınların yas dönemleri dışında siyah giysiler giymesini yasaklamayı planladığı öğrenilmişti. Bu plan, Nazarbayev’in Araplara özgü siyah giysiler giymenin Kazak geleneklerine uymadığı yönündeki düşüncesiyle açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:45
  1. KAZAKİSTAN
  2. Nursultan Nazarbayev
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