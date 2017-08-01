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Kazakistan'dan Mısır'a nota

Kazakistan, Mısır'da gözaltına alınan 6 Kazakistan vatandaşının gözaltı nedenlerinin açıklanmamasını protesto eden nota verdi.

01 Ağustos 2017 Salı 14:59
Kazakistan'dan Mısır'a nota

Kazakistan'ın, 19 Temmuz'da Mısır'da gözaltına alınan 6 Kazakistan vatandaşının gözaltı nedenlerinin açıklanmaması nedeniyle Mısır'aprotesto notası verdiği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu Başkanı Anuar Jaynakov, Kahire'de 19 Temmuz'da 6 Kazakistan vatandaşının gözaltına alınmasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Mısırlı yetkililerin gözaltı nedenlerini açıklamadığını, vatandaşların tutulduğu yere ilişkin bilgi vermediğini açıkladı.

Jaynakov, Mısır emniyet birimleriyle yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.

Kazakistan'ın Kahire Büyükelçisi'nin, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı'nın güvenlik konularından sorumlu yardımcısı ile konuya ilişkin görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Jaynakov, buna rağmen durumun değişmediğini aktardı.

Jaynakov, Mısır Dışişleri Bakanlığına ve Mısır'ın Astana Büyükelçisi'ne protesto notalarının verildiğini belirterek, "Kazakistan vatandaşlarının gözaltı nedenlerinin açıklanması ve Kazak diplomatların bu kişilere erişiminin sağlanması konusunda ısrar etmeyi sürdürüyoruz". dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:59
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Kazakistan
  3. Mısır
  4. Anayasa Mahkemesi
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Kahire
  7. Astana
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