İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazakistan'dan jet yanıt! Rusya'yı yalanladılar

Kazakistan, Suriye'ye asker gönderme konusunda görüşmelerde bulunulmadığını açıkladı.

23 Haziran 2017 Cuma 12:03
Kazakistan'dan jet yanıt! Rusya'yı yalanladılar

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Astana görüşmeleri için alan sağlanmasının Suriye krizinin çözülmesi için önemli katkı olduğu belirtilerek, "Kazakistan, hiç kimseyle askerlerin Suriye'ye gönderilmesi konusunda görüşmeler yapmıyor. Suriye'deki güvenliğin sağlanması ve dört çatışmasızlık bölgesinin etkinliği Astana sürecinin garantör ülkelerinin yetkisi altındadır" ifadeleri kullanıldı.

RUSLAR, ASKER GÖNDERME KONUSUNU MÜZAKERE ETTİKLERİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Rusya'nın Kazakistan ve Kırgızistan'la Suriye'ye asker gönderme konusunu müzakere ettiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:03
  1. Rusya
  2. Kazakistan
  3. Kırgızistan
  4. Suriye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bonzai krizine giren gençlerin hali yürekleri burktu
    1. Bonzai krizine giren gençlerin hali..
    2. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    3. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    4. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    5. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    6. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    7. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    8. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    9. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    10. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    11. Balyozlu işkence! Vura vura..
    12. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    13. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    14. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    15. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    16. Fabri'ye talip çıktı
    17. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    18. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    19. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    20. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''