Kazakistan'dan jet yanıt! Rusya'yı yalanladılar

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Astana görüşmeleri için alan sağlanmasının Suriye krizinin çözülmesi için önemli katkı olduğu belirtilerek, "Kazakistan, hiç kimseyle askerlerin Suriye'ye gönderilmesi konusunda görüşmeler yapmıyor. Suriye'deki güvenliğin sağlanması ve dört çatışmasızlık bölgesinin etkinliği Astana sürecinin garantör ülkelerinin yetkisi altındadır" ifadeleri kullanıldı.

RUSLAR, ASKER GÖNDERME KONUSUNU MÜZAKERE ETTİKLERİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Rusya'nın Kazakistan ve Kırgızistan'la Suriye'ye asker gönderme konusunu müzakere ettiğini söylemişti.