Kazakistan’da ünlü yazar Avezov anıldı

Kazak yazar Muhtar Avezov, doğumunun 120. yıl dönümünde Kazakistan’ın başkenti Astana’da anıldı.

Nazarbayev Üniversitesinde, “Muhtar Avezov, Sonsuz Halk’ın ruhani sembolü” temalı anma etkinliği düzenlendi.

Yabancı ülke büyükelçileri ile çok sayıda bilim adamı ve öğrencinin katıldığı etkinlikte Avezov'un hayatı, eserleri anıldı.

Etkinlikte, katılımcılara yazarın hayatını anlatan film izletilirken, eserleri üzerine hazırlanan oyunlar gösterildi.

Avezov’un oğlu Murat Avezov, yaptığı konuşmada, babasının Türk edebiyatının gelişmesine önemli katkı sağladığını belirterek, “Kırgızların Manas Destanı'nı ilk araştıranlardan olmuş, Moskova Devlet Üniversitesinde de Türk Kökenli Halkların Edebiyatı Bölümünü açmıştı.” dedi.

Avezov ayrıca “Avezov, Türk dili olmak üzere tüm Türk halkların dillerini çok iyi bilen adam olmuştur.” diye konuştu.

Kırgızistan’ın Astana Büyükelçisi Kaynarbek Toktomuşev de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazarın Türk halklarının kültürleri ve edebiyatlarının yakınlaşması için büyük katkı sağladığının altını çizerek, “Avezov, ayrıca Kırgız ve Kazakların yakınlaşmasını sağlamıştır. Bunun için biz büyük yazara teşekkür borçluyuz. Yazarın şerefine Bişkek’te heykel yapılmış, ismi önemli caddeye verilmiştir.” dedi.

Semey'in Çıngız ilçesinde 1897 yılında dünyaya gelen Avezov, Abay Jolu (Abay Yolu) romanı ve Akın (Şair) gibi eserleriyle biliniyor.