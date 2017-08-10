Kazakistan’da uçak kazası: 2 kişi öldü
Kazakistan’da eğitim uçuşu yapan Tehman 2002 tipi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.10 Ağustos 2017 Perşembe 10:21
Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı kentinden 43 kilometre uzaklıktaki Azem havaalanına 2 kilometre mesafede düştüğü belirtildi.
Açıklamada, Sivil Havacılık akademisine ait uçağın düşmesi nedeniyle 2 pilot kursiyerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bakanlığın kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.