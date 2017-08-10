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Kazakistan’da uçak kazası: 2 kişi öldü

Kazakistan’da eğitim uçuşu yapan Tehman 2002 tipi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:21
Kazakistan’da uçak kazası: 2 kişi öldü

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı kentinden 43 kilometre uzaklıktaki Azem havaalanına 2 kilometre mesafede düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Sivil Havacılık akademisine ait uçağın düşmesi nedeniyle 2 pilot kursiyerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlığın kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:21
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