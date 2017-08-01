Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazakistan'da darbeciler protesto edildi

Kazakistan, Mısır'da gözaltına alınan 6 Kazakistan vatandaşının gözaltı nedenlerinin açıklanmamasını protesto eden nota verdi

01 Ağustos 2017 Salı 22:43
Kazakistan'da darbeciler protesto edildi

Kazakistan'ın, 19 Temmuz'da Mısır'da gözaltına alınan 6 Kazakistan vatandaşının gözaltı nedenlerinin açıklanmaması nedeniyle Mısır'a protesto notası verdiği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu Başkanı Anuar Jaynakov, Kahire'de 19 Temmuz'da 6 Kazakistan vatandaşının gözaltına alınmasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Mısırlı yetkililerin gözaltı nedenlerini açıklamadığını, vatandaşların tutulduğu yere ilişkin bilgi vermediğini açıkladı.

Jaynakov, Mısır emniyet birimleriyle yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.

Kazakistan'ın Kahire Büyükelçisi'nin, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı'nın güvenlik konularından sorumlu yardımcısı ile konuya ilişkin görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Jaynakov, buna rağmen durumun değişmediğini aktardı.

Jaynakov, Mısır Dışişleri Bakanlığına ve Mısır'ın Astana Büyükelçisi'ne protesto notalarının verildiğini belirterek, "Kazakistan vatandaşlarının gözaltı nedenlerinin açıklanması ve Kazak diplomatların bu kişilere erişiminin sağlanması konusunda ısrar etmeyi sürdürüyoruz". dedi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:43
  1. Mısır
  2. Kazakistan
  3. Astana Büyükelçisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya'ya yayılan casusluk ağı...
    1. Dünya'ya yayılan casusluk ağı...
    2. Balkanlarda yeni Yugoslavya mı..
    3. Çanakkale'de deprem oldu
    4. Türk sanayisine gizli ambargo!
    5. Turkcell SUPERBOX’la ev internetini..
    6. Kazakistan'da darbeciler protesto edildi
    7. Filistin Devlet Başkanı, Hamas..
    8. İlk Türkçe özel gazete Ceride-i..
    9. İsrail sadece kurşun atarak öldürmüyor
    10. ABD'den 'Esed' açıklaması
    11. Galatasaray'da Lucescu gelişmesi
    12. Trafikte rüşvete adli kontrol
    13. Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok..
    14. Otogaza 20 kuruş zam kapıda
    15. Marmara'da köpek balığı yoğunluğu
    16. Büyükerşen'e saldırıda 3 kişi tutuklandı
    17. Elazığ'da ihtiyaç sahiplerinden ücret..
    18. Korkuteli'de kaza: 7 kişi yaralı
    19. İsrail: Patrikaneyi kiralama hakkı var
    20. İsrailler'den Kudüs'te 'egemenlik..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...
    Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...
    Milli Takım anlaşmaya vardı
    Milli Takım anlaşmaya vardı
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı