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Kazakistan'a siyah kar yağdı!

Kazakistan'ın orta kesimindeki Temirtau'da gökyüzünden yağan siyah kar, kent sakinlerini isyan ettirdi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:14
Kazakistan'a siyah kar yağdı!

Orta Asya ülkesi Kazakistan'da siyah kar yağdı! Ülkenin orta kesiminde yer alan Temirtau'da, çocuklar kömüre benzeyen karla oynuyor.

Instagram'da yer alan videolarda Temirtau sakinleri hükümetten olayı araştırmasını isteyen paylaşımlar yapıyor. Bir kullanıcı, "Bununla yaşayamayız, burada boğuluyoruz" yazdı.

Aralarında resmi ve bağımsız isimlerin yer aldığı bir grup özel araştırmacı, siyah karın nasıl oluştuğunu çözmeye çalışıyor.

BBC, Temirtau'nun ülkenin en büyük çelik üretim ve demir endüstrisine ev sahipliği yaptığını bildiriyor. Kentte global dev ArcelorMittal'e ait bir tesis var.

Birçok kent sakini, demir çelik tesislerinin yol açtığı hava kirliliğinin siyah kar yağmasına neden olduğuna inanıyor. ArcelorMittal ise hava kirliliğinde önemli bir rol oynadıkları yönündeki iddiaları reddediyor. 

Bazı öfkeli Temirtau sakinleri ise imza kampanyası başlattı ve topladıkları imzaları Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev'in en genç kızı Aliya Nazarbayeva'ya gönderdi. Aliya Nazarbayeva, Kazakistan Çevre Teşkilatı Birliği'nin başkanlığını yapıyor.

Aralık ayında hiç rüzgarın esmediği şehirde, 11 kez hidrojen sülfür oranının belirlenen limitleri aştığı tespit edildi.

Temirtau'nun bulunduğu Karaganda, ülkede havası en kirli ve gökyüzüne en çok atık bırakılan bölge. Resmi verilere göre, 2016 yılında 600 bin ton zararlı atık gökyüzüne bırakıldı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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