Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazada şehit olan polis memuru Kütahya’da son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ta geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Bülbül, memleketi Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçik köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:00
Kazada şehit olan polis memuru Kütahya’da son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ta geçirdiği trafik kazasında şehit olan 2 çocuk babası ve 17 yıllık polis memuru 41 yaşındaki Ramazan Bülbül’ün cenazesi, bugün memleketi Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Küçükarmutcuk köyüne getirildi. Bülbül’ün cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar kıldırdı. Köy meydanındaki cenaze törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevir, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kütahya İl Jandarma Komutanı Mustafa Uğur, Uşak İl Jandarma Komutanı Nedim Selbisu, şehidin çocukları Tunahan ve Batuhan Bülbül, eşi Ayşegül Bülbül, annesi Emine Bülbül ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit polisin naaşı, namaz sonrası helallik alınmasının ardından doğup büyüdüğü eve getirildi. Bülbül, daha sonra köy mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün Uşak’ta polis memuru Ramazan Bülbül yönetimindeki 64 A 4735 plakalı polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağında kontrolden çıkıp refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpmış ve Bülbül şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:00
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. İzmir
  4. Akdeniz
  5. Uşak
  6. Kütahya
  7. Çavdarhisar
  8. Ali Çetin
  9. Yenice
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!