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Kazada savrulan hafif ticari araç kaldırımdaki aileye çarptı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde kamyonet park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç kaldırımda yürüyen aileye çarptı. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:16
Kazada savrulan hafif ticari araç kaldırımdaki aileye çarptı

Serik girişinde dün saat 22.00 sıralarında Caner Akbay, 07 GNF 11 plakalı hafif ticari aracını marketten alışveriş yapmak için yol kenarına park etti. Akbay araçtan inerken, 3 kişi içinde kaldı. Kısa süre sonra aynı yönde seyreden Ramazan Ceran'ın kullandığı 07 YT 846 plakalı kamyonet park halindeki araca arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç o sırada kaldırımda yürüyen anne, baba ve bebek arabasındaki çocuğa çarptı ve bir süre daha ilerleyip durdu. Kamyonet ise kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada, hafif ticari aracın çarptığı aileden Erkan Öztürk ve oğlu 2 yaşındaki Taha Mert Öztürk ile hafif ticari araçtaki Uğur Karagöz, Onur Cankalın ve kamyonet sürücüsü Ramazan Ceran yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve Özel Aspendos Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hafif ticari araçta bulunanların bölgede caretta caretta yuvalarının korunmasına yönelik gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencileri olduğu ve Manavgat'a bağlı Denizyaka ve İlarma mevkilerindeki yuvaları kontrol amacıyla gittikleri belirtildi.

Kaza anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonetin park halindeki hafif ticari araca, savrulan aracın ise kaldırımda yürüyen aileye çarpması yer aldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:16
  1. antalya
  2. kaza
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