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Kazada ölen mevsimlik işçilerinin cenazeleri defnedildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 fındık işçisi için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cenaze namazları kılındı. İşçilerin cenazeleri, namazın ardından Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verildi. Cenaze namazı ve defin işlemleri sırasında gözyaşları sel olurken, hayatını kaybedenlerin bazı yakınları baygınlık ve sinir krizleri geçirdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
Kazada ölen mevsimlik işçilerinin cenazeleri defnedildi

Hendek’te kendilerini fındık toplamaya götüren traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Şengül (50) ve Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar (15) ve Bedran Çağatay (54) ile Faruk (38) ve Gülistan Boz’un (18) cenazeleri bugün saat 10.30’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine getirildi. Hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçileri için Hububat Ticaret Merkezinde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi’nde cenaze namazları kılındı. Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile kent protokolü de katıldı. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’da aileleri acı günlerinde yalnız bırakmadı. Cenaze sırasında, hayatını kaybeden vatandaşların bazı yakınları sinir krizleri ve baygınlık geçirirken, gözyaşları sel oldu. Fenalık geçiren vatandaşlara, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

Namazın ardından, Bedran ve Bahar Çağatay’ın cenazeleri Atatürk Mahallesi mezarlığına, Faruk ve Gülistan Boz’un cenazeleri Sanayi Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan mezarlığa, Çiçeği Çapat’ın cenazesi Yeşilli ilçesi Kütüklü Mahallesi mezarlığına, Şengül ve Nildanur Akman’ın cenazesi ise Ömerli ilçesi Kocasırt Mahallesi mezarlığına defnedildi.

“İstihdam arttırılsın, işçiler ölmesin”

Cenazeye katılan vatandaşlardan Mehmet Bayram, “Sakarya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Orada cenazelerimiz ile ilgilenen Sakaryalı vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz. 60 lira günlük yevmiye için memleketlerinden ayrılmıştılar. Doğudaki işsizliğe çözüm bulunsun, insanlarımız ekmek parası için ölmesin. Bölgedeki istihdam arttırılsın ki insanlar yollarda ölmesin” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
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  7. Çankırı
  8. Çan
  9. Kızıltepe
  10. Ömerli
  11. Şenyurt
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