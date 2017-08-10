Kazada ölen kızın son görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep’te ağabeyi ile liseye kaydını yaptırdıktan sonra evine döndüğü sırada trafik kazasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı.10 Ağustos 2017 Perşembe 22:23
Gaziantep-Osmaniye karayolunun 30’uncu kilometresi Atalar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, ağabeyi ile liseye kaydını yaptırdıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönen Gülben Çökükoğlu (14), Deniz E. idaresindeki 80 HH 414 plakalı otomobilin çapması sonucu yola savrularak hayatını kaybetmişti. Gülben Çökükoğlu’nun kazadan kısa süre önce okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.