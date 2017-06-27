Kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Ramazan Bayramı’nın birinci günü Yayladağı-Samandağ karayolunda meydana gelen kazada, Abdullah Sevim’in kullandığı plakasız sepetli motosiklet ile Hakan Keser idaresindeki 31 H 2540 plakalı otomobil Eğerci Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile Zühre Sevim (50), Gülbahar Sevim (45) ve Mehmet Sevim’in (52) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yayladağı ilçesi Yenice Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilen 4 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.