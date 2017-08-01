Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak’ta dün meydana gelen kazada, bir otomobilin yaşlı yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı vatandaş yaşam savaşını kaybetti.01 Ağustos 2017 Salı 17:09
Uşak İsmetpaşa Caddesi eski adliye binası önünde meydana gelen kazada, A.S.’nin kullandığı 64 KD 516 plakalı araç, yolun karşına kontrolsüz geçen 90 yaşındaki Ahmet Başpınar isimli yaşlı vatandaşa çarpmıştı. Ağır yaralanan Başpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve yaşam savaşını kaybetti.