Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak İsmetpaşa Caddesi eski adliye binası önünde meydana gelen kazada, A.S.’nin kullandığı 64 KD 516 plakalı araç, yolun karşına kontrolsüz geçen 90 yaşındaki Ahmet Başpınar isimli yaşlı vatandaşa çarpmıştı. Ağır yaralanan Başpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve yaşam savaşını kaybetti.