Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaza yerine koşanlar neye uğradığını şaşırdı! Otomobil ikiye ayrıldı

Sinop’un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:31
Kaza yerine koşanlar neye uğradığını şaşırdı! Otomobil ikiye ayrıldı

Edinilen bilgilere göre, Sinop-Erfelek yolunda seyir halinde olan İ.K.’ın kullandığı 06 LKG 67 plakalı Otomobil ile G.A. idaresindeki 06 AD 2304 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 LKG 67 plakalı otomobil ortadan ikiye ayrıldı.
Kazada İ.K. ve eşi F.K., G. A. ve eşi S. A. yaralandı. Yaralılar Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.K. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:31
  1. kaza
  2. sinop
  3. son dakika
  4. son dakika Sinop
  5. Atatürk
  6. Otomobil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama