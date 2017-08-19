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Kaza yeri incelemesinde Hero tişörtü gözaltısı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri bu sırada çevredeki meraklı kalabalık içerisinde Türkçesi kahraman anlamına gelen üzerinde Hero yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.yi fark ederek gözaltına aldı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:50
Kaza yeri incelemesinde Hero tişörtü gözaltısı

Kaza, ilçenin Merkez Mahallesi Trabzon Caddesinde akşam saatlerine meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Furtun idaresindeki 61 TN 321 plakalı Otomobil seyir halindeyken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yolun karşısındaki bir markete daldı. Marketin kapalı olması nedeniyle kazada maddi hasar meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan sürücü Furtun ise çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı.  

POLİS HERO TİŞÖRTÜNÜ FARK ETTİ

Olay sonrası bölgede devriye gezen polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme başlattı. İncelemeler sırasında market çevresinde biriken meraklı kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, bu sırada kalabalık içerinde bir kişinin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğu için satışı yasaklanan, Türkçesi kahraman anlamına gelen üzerinde İngilizce Hero yazılı tişört giydiğini fark etti. Bunun üzerine Hero tişörtü giyen Ahmet G. kelepçelenerek polis aracına konuldu. Gözaltına alınan Ahmet G. İfadesinde tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu ve FETÖ ile ilişkisinin olmadığını hatta kendisinin polis olmak için sınavlara başvurduğunu söyledi.

Ahmet G.'nin sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:50
  1. Trabzon
  2. Araklı
  3. Otomobil
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